هذا ما قاله الإعلام العالمي والعربي بعد تأهل الجزائر إلى الملحق

أشادت اليوم الأربعاء مختلف وسائل الإعلام العالمية والعربية بالخصوص. بالمستويات الكبيرة التي يقدمها المنتخب الوطني في تصفيات المونديال. وقال موقع “اليوم السابع” المصري “منتخب الجزائر يعزز رقمه القياسي في سلسلة اللاهزيمة ويقترب من البرازيل”.

كما عنونت “سكاي نيوز عربية” وقالت “الجزائر تلحق بركب المتأهلين للدور الحاسم لتصفيات المونديال”. وقال موقع “الجزيرة نت” “الخضر يتأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال”.

إلى جانب ذلك. قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التأهل “الجزائر تحسم التأهل إلى المباراة الفاصلة للمونديال”. كما قال موقع “أونز مونديال ” “فرنسا تؤكد و الجزائر تصل إلى الملحق”.

وختم موقع “بي بي سي” البريطاني “الجزائر تتأهل إلى الفصل رفقة تونس، الكامرون و نيجيريا”.

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وكشف نجم الكرة المصرية سابقا أحمد حسام ميدو أنّه تابع بشغف لقاء المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو أمس.

وأكّد ميدو في تصريح له لإحدى القنوات المصرية. أنّه تأكد بأن منتخب الوطني لم يفوز بكأس إفريقيا سابقا بشكل بسيط، مشيرا إلى العمل الكبير الذي قام به بلماضي ولاعبيه.

إستبعد ميدو إمكانية تباري “الفراعنة” أمام “الخضر” و الإطاحة بهم،مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يملك مستوى عال. وهو مؤشر صعب قبل المرحلة الفاصلة.

كما يتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.

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