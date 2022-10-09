هذا ما قاله الإعلام الفرنسي عن زيارة رئيسة وزراءه إلى الجزائر

تناولت الصفحات الأولى للجرائد الفرنسية وكذا مواقعهم الإعلامية، اليوم الأحد، زيارة رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر والتي ستستمر ليومين.

وبهذا الخصوص قال الإعلام الفرنسي، إن رئيسة الوزراء بورن ستكون مرفوقة بأحد عشر وزيراً. وأربعة نواب وزير ووزير خارجية على الجانب الفرنسي. وهذا لم يسمع به من قبل لجنة حكومية دولية رفيعة المستوى (CIHN) ، وهي الخامسة منذ عام 2012 بين باريس والجزائر العاصمة.

وسيضم الوفد أيضًا السفير الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​كريم أملال، وهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون والمؤرخ بنجامين ستورا.

من جهتها ، تقوم بيزنس فرانس ، وهي هيئة عمومية مسؤولة عن الاستثمار الدولي. بأخذ عشرات الشركات إلى منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري ، الذي سيفتتحه رئيسا وزراء البلدين غدا الإثنين.

محور آخر للزيارة هو الشباب الذي ستلتقي به بورن يوم الإثنين في المدرسة الثانوية الفرنسية ثم في السفارة. مع ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

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