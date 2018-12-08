هذا ما قاله البابا فرنوسوا عن الجزائر بمناسبة تطويب 19 رجل دين بوهران

اعتبر البابا فرنوسوا تطويب 19 رجل دين كاثوليكي بوهران دلالة قوية لأخوة الجزائر في إتجاه العالم أجمع في رسالة قرأها أحد أعضاء وفد الفاتيكان.

وإنه حدث غير مسبوق في دول أخرى والذي سيرسم دلالة قوية للأخوة في سماء الجزائر, في اتجاه العالم أجمع.

وأعرب البابا فرونسوا عن امتنانه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سهل تنظيم هذه المراسيم بأرض الجزائر.

كما عبر عن تعاطفه مع الشعب الجزائري الذي عرف ألاما كبيرة خلال الأزمة التي كان ضحيتها خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي.

وأضاف البابا في رسالته يقول ان هذه المراسيم تساعد في تضميد جراح الماضي وخلق ديناميكية جديدة للقاء والعيش معا.