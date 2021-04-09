هذا ما قاله البروفيسور رحال عن عمليات الختان بالمستشفيات خلال رمضان

كشف البروفيسور رحال، أن الوضعية الوبائية بالجزائر مستقرة، وعمليات الختان بالمستشفيات خلال رمضان، سيفصل فيها المجلس العلمي.

وأوضح برحال لإذاعة سطيف، أنه 1300 حامل لفيروس كورونا موجودون حاليا بالمستشفيات.

وكشف في ذات السياق، أنه إذا استمر هذا الإستقرار سيتم التكفل بعدد كبير من المرضى المبرمجين لعمليات جراحية .

وأضاف ذات المتحدث، أن كل الجزائريين المعنيين بالتلقيح سنة 2021 سيتحصلون على اللقاح، وعدد الملقحين سيكشف عنهم الأسبوع القادم.

وقال في ذات السياق، أن التحضير جار لبرنامج ومخطط إعلامي لتوزيع اللقاح بوصول الحصص الجديدة والكشف عنه سيكون خلال أيام.

وأوضح أن خطر عدوى فيروس كورونا لا يزال مطروحا، وهو خطير أكان متحورا أو غير متحور وعليه وجب الحذر واليقظة.