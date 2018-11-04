هذا ما قاله الداعية البحريني حسن الحسني للجزائريين بمناسبة عيد الثورة
ومن وهران التي يتواجد بها الداعية ، قال انه مكي المولد بحريني الجنسية ، جزائري الحب والهوى.
وقال الداعية بالمناسبة شعرا في الجزائري يتغنى بالثورة التحريرية وبطولات المجاهدين وتضحيات الشهداء.
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