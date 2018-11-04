هذا ما قاله الداعية البحريني حسن الحسني للجزائريين بمناسبة عيد الثورة

هنأ الداعية البحريني الدكتور حسن الحسني الجزائر و الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد الثورة التحريرية.

ومن وهران التي يتواجد بها الداعية ، قال انه مكي المولد بحريني الجنسية ، جزائري الحب والهوى.

وقال الداعية بالمناسبة شعرا في الجزائري يتغنى بالثورة التحريرية وبطولات المجاهدين وتضحيات الشهداء.