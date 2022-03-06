هذا ما قاله الدركي السابق محمد عبد الله أثناء محاكمته

افتتحت صبيحة اليوم محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية الدركي السابق محمد عبد الله بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر ضده. والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن جنح اهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة والمساس بسلامة الوطن. وعرض وترويج منشورات من شانها المساس بالوحدة الوطنية والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

كما تم احضار الدركي محمد عبد الله إلى المحكمة صبيحة اليوم الأحد، برفقة عناصر الدرك الوطني من أجل محاكمته. وبعد مثوله امام هيئة المحكمة وإستجوابه من قبل قاضي الجلسة بخصوص التهم الموجهة اليه، أنكرها جملة و تفصيلا.

القاضي:أنت قمت بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدك بتاريخ 24 أوت ،و هل كانت عندك صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”؟. الدركي محمد عبد الله : نعم استعملت صفحتي للإبلاغ عن الفساد كأي مواطن جزائري. لأن عدم التبليغ عن الفساد يعتبر جنحة، سيدي القاضي عندي الغيرة على بلادي وعلى مصلحة الوطن. وبلادنا سبق لها وأن مرت بفترة انتشر الفساد فيها بكل مؤسسات الدولة. سيدي القاضي السلطات الأمنية والقضائية سبق لها وان فتحت تحقيقات بخصوص الفساد. وأنا كنت كشاهد ومبلغ عن الفساد،ومن بين القضايا التي تم فتحها أكدت أن الشيء الذي قلته صحيحا.

القاضي:كان هناك متهمين آخرين كانو يراسلونك من بينهم المدعو (ر.ف) ماذا تقول بخصوص ذلك؟. محمد عبد الله:سيدي القاضي الاسم الذي ذكرته لا اعرفه هناك مئات الرسائل التي كانت ترسل لي مستحيل اتذكرهم كلهم. وعلاقتي معهم تكتمل في الوقت الذي نشرت فيه معلومات عن الفساد، كما كانت هناك قضايا مشهورة.

القاضي : هل تم ارسال لك كل التفاصيل؟. محمد عبد الله: نعم كل التفاصيل بالمكان والزمان والناس التي كانت ترسل ليس لي أي علاقة معهم.

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الدركي كنت نتوافق مع أمير وزيطوط في معلومات واختلف معهم في رأي آخر

القاضي:كيف كنت تبث تلك الرسائل؟. محمد عبد الله:اذا كانت هناك قضية لأشخاص في مناصب سيادية في الدولة اتطرق اليها بفيديو. وإذا كانت تتعلق بأشخاص بسطاء انشرها مثلما كانت.

القاضي:هل كان يتواجد معك أشخاص آخرين يساعدونك من أجل نشر تلك المعلومات؟. محمد عبد الله:لا سيدي القاضي الحساب ملك لي وأنا مسؤول على كل المعلومات التي انشرها عبر الفايسبوك.

القاضي: هل أرسلت لأمير بوخرص والعربي زيطوط معلومات؟. محمد عبد الله: بيني وبينهم مسافة نتوافق معهم في معلومات واختلف معهم في رأي آخر. سيدي القاضي أنا إنسان مستقل بحد ذاته، صفحتي عبر الفايسيوك اسمها محمد عبد الله .

القاضي:هل كنت ترسل رسائل للعربي زيطوط وهل كان يأخذ رأيك بخصوص تلك الرسائل و ما علاقتك به ؟. محمد عبد الله: وقع ظرف سياسي وكان هناك العديد من نشطاء الحراك يتكلمون عن قضايا محاربة الفساد ليس فقط امير. بل كان هناك ايضا كريم طابو وهشام عبود وغيرهم كما كانت هناك مسافة بيني وبينهم وأي ناشط سياسي يختلف في آرائه.

القاضي: من غير آرائك الشخصية هل كنت تتلقى أوامر من عندهم من اجل نشر تلك المعلومات في صفحتك؟. محمد عبد الله: انا انسان مستقل بذاته كنت اعمل في مؤسسة عسكرية، وكنت أتلقى أوامر تعليمات في إطار دولة. في حين استقليت بذاتي حتى صفحتي اسمها محمد عبد الله .