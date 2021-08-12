هذا ما قاله الرئيس تبون عن المغدور “جمال بن اسماعيل”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن “تحريات العدالة وحدها هي التي تظهر حقيقة قتل الشاب الذي اغتيل في الأربعاء ناتي راثن بتيزي وزو .

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: “هذا ليس عمل كل أبناء تيزي وزو أوالأربعاء ناث إيراثن، لاينبغي أن نسقط في فخ المنظمتين الإرهابيتين التي تحاول الإستثمار في هذه المسألة لضرب الوحدة الوطنية.”

كما شدد رئيس الجمهورية على عدم التسامح مع من يمس بالوحدة الوطنية، وحتى أولئك الذين يزرعون الفتنة من خارج الوطن، حيث أكد بأنه “سيأتي اليوم الذي سيدفعون فيه الثمن.”

وواصل في هذا السياق:”الوحدة الوطنية مسألة مقدسة بالنسبة لكل الجزائريين والجزائر قدمت مليونا ونصف المليون من الشهداء في سبيلهذه الوحدة.”

واختتم الرئيس قائلا:”أوصيكم بالوحدة الوطنية هي البداية وهي الغاية.”