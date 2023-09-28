هذا ما قاله السفير الفرنسي عقب تسليم أوراق إعتماده

أكد سعادة سفير جمهورية فرنسا، ستيفان روماتي، عقب تسليم أوراق إعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن العلاقات الجزائرية الفرنسية هي علاقات متميزة واستثنائية من حيث قوتها ما يجعل فرنسا والجزائر في علاقات وطيدة.

وقال السفير الفرنسي “قدمت أوراق اعتمادي بصفتي ممثلا للجمهورية الفرنسية بالجزائر. استقبلت من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، حيث قدمت له التصور العام. الذي يحذو فرنسا حول علاقاتها مع الجزائر هي علاقات متميزة واستثنائية من حيث قوتها ما يجعل فرنسا والجزائر في علاقات وطيدة. بحكم الجغرافيا والتاريخ وبحكم المستقبل الذي يفرض علينا العمل سويا كفرنسيين وجزائريين”.

وأضاف ذات المتحدث ثان قوة ومتانة العلاقات الانسانية والتداخل بين مجتمعينا هي ذات روابط استثنائية. وخصوصيتها لم تشهدها علاقة فرنسا مع باقي دول العالم مما يسمح لنا بالتقدم سويا .وكذلك بدفع علاقاتنا الثنائية نحو مستقبل افضل وتحقيق مشاريع مشتركة كبرى في اطار الجزائر الجديدة”.

كما شدد السفير على العمل على ارساء حوار صريح وصادق بين البلدين حول التحديات الكبرى التي تاثر في المحيط الذي يجمعن الفرنسيين والجزائريين.

وقال ستيفان روماتي “سنعتمد كذلك على علاقة بينية أساسها التقارب لضبط أجندة مشتركة. مع الاستفادة من تواجد الجزائر في مجلس الامن بغرض تقوية الحوار حول القضايا السياسية الكبرى. وهوما تطرقت اليه خلال لقائي بالرئيس عبد المجيد تبون الذي ابلغته رسالة خاصة من قبل الرئيس ماكرون”.

وفي ختام تصريحه أكد اسفير أنه سيشرع في مهامه بالجزائر حاملا هذه الاجندة الإيجابية، في هذا البلد المضياف، يضف السفير.