هذا ما قاله السيناريست المصري وائل عبد الحميد عن تأهل محاربي الصحراء

هنأ السيناريست المصري وائل عبد الحميد كاتب سيناريو مسلسل “الرايس قورصو” الجزائريين بالتأهل الى نصف نهائي “الكان”.

ونشر وائل عبد الحميد على صفحته الرسمية في فايسبوك:” ملحمة جزائرية في ستاد السويس، مبروك محاربي الصحراء تستحقون التأهل والتتويج، عن جدارة واستحقاق، بعد ماراثون طويل حبس أنفاسنا أمام كوت ديفوار.

الروح والحرقة تقدر تشوفها في دموع بغداد بو نجاح طول الماتش، لأنه ضيع ضربة جزاء، وحس إنه ممكن يكون سبب في ضياع الفرحة، الله عليكوا ايه جمالكوا دا، هي دي روح البطولة، إصرار وعزيمة وجهد مبذول خارج الملعب وداخله.

قلوبنا مع منتخب الجزائر اللي فرح قلوبنا، وإن شاء الله قادرين على عبور نيجيريا في نصف النهائي، والوصول للمشهد السعيد بمعانقة الكأس الغالية.

فوزكم فوز لكل العرب، فرحتنا جميعاً واحدة، برافو جمال بلماضي المدرب الوطني دائماً يصنع الفارق، الانتماء، الحماس، الحس الوطني، المسئولية، معاني لا تُشتري بالمال، ولا يعيها المدرب الأجنبي.