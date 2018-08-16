هذا ما قاله الشرطي السعودي الذي خلع حذاءه ليعطيه لحاجة باكستانية

قال الشرطي السعودي جمعان الصبياني، الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يخلع حذاءه لمساعدة حاجة مسنة فقدت حذاءها بالمسجد الحرام.

إنه عندما كان خارجاً من الساحة الشرقية للحرم المكي يوم الجمعة الماضي.

شد انتباهه منظر حاجة باكستانية وهي تنتعل كرتوناً في قدمها وغير قادرة على السير.

وقال انه قام بخلع حذائه وقدمه للمرأة، في حين أن الرجل الذي كان معها أصر على أن يرافقه للفندق لاسترداد الحذاء.

ولكنه رفضت، قائلا ان ما قام به أقل واجب يمكن أن نقدمه لضيوف الرحمن.

وأضاف: عدت إلى المنزل لأستيقظ على الفيديو وعلى اتصالات وتشجيع من المجتمع.

ولم أعرف من الذي قام بالتصوير، كما نحمل روح تعاليم ديننا الحنيف الذي علّمنا الرحمة والإنسانية، وهذا ما يتحلى به رجال الأمن.

هذا وتم تكريم الصبياني من قبل مساعد مدير الأمن العام للحج والعمرة وقائد القوات الخاصة للمسجد الحرام.