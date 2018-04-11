هذا ما قاله الشهيد شويط من سكيكدة لزوجته

هذه آخر الكلمات التي قالها الشهيد الرائد “فؤاد شويط” 38 سنة والمكلف بأمن سرية الطرقات في قيادة الدرك الوطني بولاية تندوف،

حيث كان يستعد للحاق بعائلته التي سبقته أمس، إلى الثكنة التي يقيم فيها، لكن القدر فضل أن يخطفه وحيدا ويحفظ له أسرته التي تتكون من زوجة وثلاثة أطفال،

وكان قد قام أمس، بإرسال عائلته إلى فرقة الدرك الوطني التي يقيم فيها بولاية تندوف على أن يلحق هو بهم صباح اليوم الأربعاء مباشرة في رحلة الموت

التي لم يعلم بأنه آخر اتصال مع أفراد عائلته وهو المتخلق والبشوش وصاحب الزوالي، كما قال سكان بلدية أخناق مايون التي لبست السوداء حزنا عليه.