هذا ما قاله الفريق السعيد شنڨريحة للقائد العام لـ”أفريكوم”

تحادث الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مع الوفد الأمريكي بقيادة الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وقال السعيد شنقريحة: “آمل أن يكون اجتماعنا اليوم مثمرا وحاملا لآفاق جديدة، كون بلادي والولايات المتحدة الأمريكية تحوزان على إمكانيات كبيرة لتعزيز شراكتهما، من خلال ميكانزمات مختلفة قائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة”.

وأردف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي:” من الواضح أنه وبفضل تعبئة وطنية واسعة، كان على رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنت الجزائر في الأخير، بعد كفاح مرير وبدون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينيات، إنجاز كان ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية”.

واضاف حاليا، تم تقليص التهديد الإرهابي في بلدي إلى أبسط تجلياته، ونحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى القضاء عليه نهائيا.

واختتم الفريق بالقول: كما أن الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية وكذا القناعات العالية للمواطنين”.