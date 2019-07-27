هذا ما قاله الفنان الراحل الفيشاوي عن اللهجة الجزائرية وهكذا تأسف لحال وهران

“أتمنى المشاركة في فيلم مشترك جزائري مصري واللهجة الجزائرية جميلة..”، بهذه العبارات حدثنا الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ذات يوم خلال زيارته للجزائر.

في سنة 2016، عندما حل الفنان فاروق الفيشاوي ضيفا على الجزائر، مشاركته كضيف شرف بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، التف حوله الصحافيون، حينها كان له هذا التصريح.

وكان من جملة ما قاله الفنان الراحل هو أن أمنيته الكبيرة هي المشاركة في فيلم مشترك جزائري مصري.

كما قال الفيشاوي أنه يحلم التحدث باللهجة الجزائرية الفيلم، مضيفا أنه وجد بأن هذه اللهجة جميلة جدا.

ولم يفوّت الفنان المصري الراحل الفرصة حينذاك ليعبّر عن إعجابه بمدينة وهران التي وصفها ساحرة بشواطئها.

غير أن الفيشاوي طرح سؤالا بكل أسف، لم يقدر أي من الصحافيين أو المتلقين الإجابة عنه، حيث استغرب عن سبب عدم الترويج للسياحة في وهران، التي وصفها بالمدينة التي لا تنام بالليل.