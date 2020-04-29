هذا ما قاله الفنان السعودي حسن عسيري بعد مقلب رامز جلال

قال الفنان السعودي حسن عسيري، ضيف حلقة أمس من برنامج “رامز مجنون رسمي”، أنه رفض في بداية الأمر عرض حلقته، قبل أن يعود ويوافق على بث الحلقة لاحقاً.

وأضاف الفنان، بأنه يرى أن الترفيه هو جزء من حياة الناس وإدخال السرور على المشاهدين أمر جميل.

وصرح عسيري بعد بث الحلقة قائلا: “تعاملت مع برنامج رامز جلال بكامل الجدية، بعد استضافتي من قبل الفنانة أروى، والتي قمتُ مسبقاً بتسجيل لقاء معها خلال السنوات الماضية”.

وأضاف الفنان: “عندما حضرت، استقبلتني الفنانة أروى وأجرت معي حوارا لمدة نصف ساعة، وحينها كانت الأمور على ما يرام، وفجأة ظهر “رامز” أمامي لينتابني مزيج بين الضحك والزعل”

وأورد عسيري: “كان فريق العمل في غاية الاحترام والذكاء في إيهام الناس والضيوف بجدية الحلقة، لذا هناك الكثير سألني عن مصداقية ترتيب المقلب”.

وأضاف الفنان، في حديث مع موقع “العربية.نت”: “خرجت للجمهور وأخشى من زعلهم، وأعتذر للجميع عن أي ألفاظ غير مناسبة، وكل عام والجميع بخير”.