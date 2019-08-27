هذا ما قاله المتصرف الإداري لمجمع كونيناف لمديري شركاته

باشر المتصرف الإداري المعين من قبل مجلس قضاء العاصمة، عمله في مجمع “كو جي سي” التابع لرجل الأعمال المحبوس كونيناف.

علمت النهار من نقابة عمال مجمع “كو جي سي”، بأن الإدارة أعلمتهم باجتماعها مع المتصرف الإداري، أمس الاثنين.

وأفاد عضو النقابة هشام صادوق في اتصال هاتفي، أنّ الإدارة أعلمت العمال عبر رسالة في البريد الداخلي للمؤسسة.

وحسب صادوق، فقد نقلت الإدارة عن المتصرف الإداري قوله أنّ مهمته هي ضخ الأجور في أقرب وقت وضمان استمرارية المؤسسة واستئناف مشاريعها.

فيما قال عضو النقابة أن وضعية المجمع صعبة للغاية، خاصة من ناحية الأجور التي لم يتسلمها العمال لثلاثة أشهر.

ولم يتحصل العمال على أجور شهر جوان وجويلية وأوت، وذلك منذ تجميد حسابات المؤسسة في تاريخ 2 جوان الماضي.

نزيف العمال والمتعاملين يصعّب بعث المشاريع من جديد

وأضاف ذات المتحدث، بأن عددا كبيرا من عمّال مجمّع “كو جي سي” استقالوا بسبب هذه الوضعية .

بينما غادر آخرون مناصب عملهم لعدم تجديد عقودهم بسبب سجن مسير المجمع المكلف بتجديدها.

وفضلا عن مشكل الأجور، سيجد المتصرف الإداري نفسه أمام حل مشكل مستحقات المتعاملين مع المجمع.

ويفوق عدد المتعاملين مع المجمّع 1500 متعامل لم ينالوا مستحقاتهم منذ تجميد حسابات المجمع البنكية.

وسيجعل نزيف العمال والمتعاملين من مهمة المتصرف الإداري باستئناف مشاريع المجمع جد صعبة.

وأفاد محدّث النهار، أنّ جميع مشاريع مجمع رجل الأعمال المحبوس كونيناف متوقفة بلا استثناء.

وتعد غالبية مشاريع “كو جي سي” التي ينجزها مشاريع كبرى وذات طابع عمومي.

وحسب هشام صادوق، يقف المجمع على انجاز عدة مشاريع في توصيل المياه والطرقات وكذلك 4 مستشفيات عبر ولايات مختلفة.