هذا ما قاله المتهم زطري غيلاس حول طعنه للراحل جمال بن اسماعيل

اعترف المتهم الموقوف “زطري غيلاس” خلال مجريات التحقيق بأنه هو من قام بطعن الضحية المرحوم جمال بن اسماعين خلال تواجده بمركبة الشرطة وسط الساحة العمومية بمدينة أربعاء ناثيراثن.

وقال المتهم، أنه تسلم السكين من أحد الأشخاص المدعو “طاهر” غير أنه خلال الجلسة تراجع عن بعض أقواله.

أين صرح أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، بأنه قام بصفع الضحية مرتين فقط، ثم نزل من المركبة.

مضيفا أنه توجه إلى الساحة للتعرف على الشخص الذي أحرق تيزي وزو، على حد تعبيرهـ.

مضيفا أنه تحدث إلى المرحوم وقال له: “علاش درت فينا هذا الشي”. ناكرا استعماله سكين لطعن الضحية نكرانا قاطعا رغم ظهوره في فيديو الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بملامح واضحة وهو على متن ” فيتو” منفردا بضحيته.

وفيما يلي تصريحات المتهم:

القاضي: زطري غيلاس أنت ماذا فعلت؟

المتهم: سمعت الناس تقول الشرطة أوقفت أشخاص كانوا على سيارة من نوع “كليو كومبيس”، صعدت للسيارة دفعني الشرطي للداخل وأغلق الباب. لما صعدت ضربت الضحية بيدي اليمنى ضربتين على وجهه.

القاضي: كنت بالمنطقة بسبب حضور جنازة جدك؟

المتهم: قال لي “والله خاطيني راهم خدعوني”

القاضي: لماذا فتحت الباب وماذا كنت ترتدي

المتهم: قميص أزرق

القاضي: انت قلت لما صعدت تم تغيير مكان المرحوم من طرف شخص يرتدي قميص بني

المتهم: انا قلت عند قاضي التحقيق هو شرطي

القاضي: ضربته أرني مكان الضربة

المتهم: هنا

القاضي: لماذا اصلا ذهبت

المتهم: الله غالب كنت متأثر رأيت امراة تمسك أطفالها وسط النيران.. هم كانوا يقولون هو أحرق الغابات

القاضي: هم من يكونون قضاة، محامين، شرطة ؟

المتهم: كانوا كثرة لا أتذكر

النيابة: أنت كنت هناك هل شاهدت سيارة الضحية هل شاهدت الأشخاص

المتهم: كانت مقلوبة ولم أتذكر وجوه الأشخاص

النيابة: أنت قلت شاهدت سيارة مقلوبة، ذات ترقيم 43، وهم يقومون بنزعها وأحدهم يقول هؤلاء من أحرقوا المنطقة، كما شاهدتم يعتدون على المرحوم هناك.

المتهم: لم يكن هناك

النيابة: أنت تقول لا تعرفه كيف تؤكد بأنه لم يكن حاضر “قول الصح”.. أنت قلت عند قاضي التحقيق صعدت السيارة وأن خواني طاهر سلمك سكين لأجل طعن المرحوم على يده؟

المتهم: منانيش مهبول.. صفعته وغادرت

النيابة: بعدها ماذا فعلت؟

المتهم: بقيت هناك فقط

النيابة: ماذا فعلت لنفسك

المتهم: حلقت شعري.. بسبب خوفي من الشعب

النيابة: أنت صفعته فقط ماذا خفت