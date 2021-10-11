هذا ما قاله المدير العام السابق لاتصالات الجزائر خلال استجوابه

استجوب قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، قبال الطيب المدير العام السابق لاتصالات الجزائر. والمتابع بجنحة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام الصفقات، وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

القاضي: أنت متابع بجنحة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام الصفقات. وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

طيب قبال: انكر التهمة الموجهة الي جملة وتفصيلا سيدي الرئيس

القاضي: عندما كنت تشغل منصب رئيس مدير عام اتصالات الجزائر. هل أبرمت صفقة لانجاز مليون خط مع هواوي عن طريق التراضي البسيط؟

طيب قبال: لا عادي أبرمنا هذا الصفقة لأننا كنا نعمل معهم.

القاضي: هل هناك دراسة تؤكد وتبرر اللجوء للتراضي؟

طيب قبال: سيدي الرئيس توجد دراسة قبلية وأود أن أخبرك انه كان هناك اجتماع على مستوى الوزارة. لمنح الصفقة للشركة الصينية في إطار عقد الشراكة.

القاضي: هل اتصلت بك الوزيرة إيمان هدى فرعون وهل كان هناك لقاء في الوزارة؟

طيب قبال: نعم كان هناك لقاء لتقوية الشراكة بيننا وبين الشركة الصينية zte من اجل انجاز المشروع. الوزير هو من يمثل الدولة في الجمعية العامة للشركة.

القاضي: هل كان اللقاء في الجمعية العامة أم لا ؟

قبال: كان هناك لقاء وتمت مراسلتنا من قبل الأمين العام وأعطينا كل المعلومات الخاصة بالنشاطات.

القاضي: مشروع مليوني خط كان من المفروض الصفقة تكون بطريقة قانونية اوحتى عن طريق التراضي البسيط ؟

قبال: كان هناك صفقة من أجل التبادل التكنولوجي وكانت هناك دراسة من أجل تغيير كل شيء سيدي الرئيس. ولكن الخبراء لما يتكلمون عن التغيير لم تكن لدينا تكنولوجيا. لدينا 90 بالمئة من الشبكة منتجة من هذه الشركات منذ 2007.

القاضي: هل قمتم بإنجاز دفتر الشروط؟

طيب قبال: نعم قمنا بإعداد دفتر الشروط.

القاضي: هل كانت هناك من قبل اتفاقية أو تفاوض، وهل توجد مقاييس علمية لا توجد؟

طيب قبال: نعم يوجد سيدي الرئيس وفي الملحق 7 العقد توجد كل ما يتعلق بالمقاييس التقنية للصفقة.

القاضي: الشاهدة سعاد باشاغا أكدت أن الأسعار التي تخص الصفقة مبالغ فيها 2500 دينار للمتر المكعب ماذا تقول؟

طيب قبال: المعايير التقنية ليست نفسها قبل مقارنة والأسعار لم تكن هناك مبالغة فيها. الكلام الذي قالته الشاهدة مبالغ فيه وخاطئ.

القاضي: هل مدير الشؤون القانونية كان يحضر معكم الاجتماعات؟

طيب قبال: نعم كان يحضر معنا لكن مدير الصفقات لم يحضر.