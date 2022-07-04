هذا ما قاله المدير العام السابق لمطار الجزائر أمام القاضي

افتتحت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي ملف قضية الطاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي بعد ان تمت متابعته بتهم فساد تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد والذي كبد الخزينة العمومية أموال طائلة.

ووجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين من بينهم مسؤولين واطارات بمطار هواري بومدين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، بتبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والتنظيمات العمومية، وطلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية وجاء استجواب الطاهر علاش كالاتي :

القاضي: هل تعترف بالتهم ام تنكرها ؟

علاش: انكرها سيدي القاضي جملة و تفصيلا

القاضي : بخصوص قسم المتعلق بمشروع مطار الجزائر كيف تم تمويله هل تم عرض المشروع على مجلس مساهمات الدولة و ماهو السبب ؟؟

علاش : تم تمويل المشروع من اموال الشركة و بعدها عملت طلب لكي اطلب قرض من البنك طلبولي 5 بالمئة كتبت لادارة المطار و بعدها كتبنا spu عملنا دراسات تخطيط للمطار، و كان ذلك سنة 2018 كان لابد علينا ننجز محطة جديدة و لهذا انطلقنا في دراسات المحطة الجديدة و عملنا مناقصة دولية و بعدما أكملنا الدراسات عملنا مناقصة عالمية و كانت عندنا مشاريع كثيرة و كانت من احسن المشاريع.

القاضي : لماذا لم تمر المشاريع على مجلس مساهمة الدولة ؟

علاش : المشروع كان في اطار المنفعة العمومية وتمويل الشركة و انا اقترحت تمويل المشروع ب88 مليار دينار و 26 مليار دينار كان من خزينة المطار و 26 مليار اخذناها قرض من البنك. كان عندنا نظام داخلي سيدي القاضي. لما انطلقنا بالاشغال المراقبة التقنية اخذ وقت كبير لكي منح لنا مخططات كون ان المشروع كبير.

القاضي : كم مساحة التي كانت مخصصة للمشروع

علاش : 200 الف متر مربع و المشروع فيه 3 مشاريع. 43 موقف الطائرات و4200 موقف للسيارات وتم إنجاز المشروع في 3 سنوات. ctc لم يمنحنا المخططات طولت 7 اشهر بعدما بدأنا في إنجاز المشروع. اول ما قمنا به تهيئة الارضية حوالي 4 أشهر باش بدينا الاشغال. االبنود التي عملناها في العقد انه لازم نكمل في الوقت والسعر لا يختلف.

القاضي: وبخصوص اختيار الإسبان

علاش : كان ذلك بعد منافسة

القاضي: وبخصوص دفتر الشروط

علاش: اعطوا لنا دفتر شروط تقني لاننا لا نعلم كيفية متابعة المشروع لا يوجد مكتب دراسات ولا يوجد كفاءة

القاضي: لماذا تم منح مشروع الخاص بالحضيرة الخاصة بالمطار بالتراضي البسيط دون الذهاب لشروط المتناقضة

علاش: النظام الداخلي يسمحلنا نبرم صفقات بالتراضي، هناك استعجال. نحن اودعنا وطلبنا شروط وكان هناك اسعار محطة و اسعار موقف الطائرات عملناه في المحطة الجديدة، هناك استعجال.

القاضي كم قيمة المناقصة ؟

علاش : 900 مليار دينار

القاضي: هل هو قرار وزاري ؟

علاش: قرار خاص بالمؤسسة. نحن لما قمنا بالمناقصة، اشترطنا تخفيض المبلغ الى 100 مليار دج. لمشروع هذا دورو مخليناه يروح

القاضي : تم انشاء لجنة كومكس ؟

علاش : كان ذلك بموجب قرار اداري

القاضي : ماهو وظيفته الاساسية هل مالية ام تقنية

علاش : مهمته مشاركة الاخرين لكي ناخذ القرار السليم للشركة. قمنا بجلب ثلاثة مقاولين ومكتب الدراسات يقول يجب لأن يخضغو لدفتر الشروط. وشروط الشركة لابد أن تكون لها ذمة مالية لكي لكي تنجح حتى لا تغرق.

القاضي: لكن المقاولين أثبتت الخبرة لجياف بانهم ليس لديهم خبرة لماذا قمتم باختيارهم؟

علاش : حنا نحوسو على شركة اللي تعمل الاعلام الالي للمطار الاختيار لماذا تم رفض ultra eltronique شركة بريطانيا، seta شركة صينية هي الاولى في المطارات للاعلام اللي لهذا تم اختيارها. لابد من مناقضة سعر الصيانة لمدة 10 سنين، عملنا 7 اجتماعات على هذا الشي و لما تم التناقش طلبونا 3 مليون على 10 سنين و تم اخفاضه الى 10 مليون.

قاضي: قانون الصفقات العمومية سنة 2010… لابد من وجود قرار بين وزير النقل ووزير المالية.

علاش: تمويل المحطة من خزينة المطار، انا راسلت الوزير علمتو وقتلو راه نعملو مشاريع في المطار و كان عنده علم. المحطة 40 شهر وموقف الطائرات نعملوه في 24 شهر و موقف السيارات 12 شهر .

وكيل الجمهورية: لجنة كومكس عملتها لاخذ الراي التقني

علاش: اي شركة قبل ما تبدا الاجتماع تعمل ورقة الحضور كاين مساعدة ديال الشركة هي الي تعملو بعد الامضاء الحضور عمري ما مضيت وحدي و لم اضغط على اي عامل. عمري ما عملت قرار وحدي وأنا فخور بالعمل الذي تم انجازه. اخترنا احسن مطار.

وكيل الجمهورية: ما رايك في تصريحات الشاهدة زغبي عايشة،التي صرحت عند قاضي التحقيق انك استدعيتها بعدما عملتو مناقصة في مجال الدراسات وهذا مكتب الدراسات سحب دفتر الشروط وقال انه لا يحق للاسبان المشاركة في اي مناقصة، واستدعيتها وقلت لها أن تنزع ذلك البند.

علاش : تم تعديل الشروط المتواجد في دفتر الشروط لجلب المتعاملين لأنه كان هناك شرط تعجيزي. وهدفي هو انجاز المشروع في الوقت المحدد وباسعارمحددة ولحقت ليه حمد لله.

القاضي: بخصوص استفادة الشركة الصينية من اعفاءات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لاندي. من بينها الاعفاءات الجمركية ؟

علاش: لما عملنا مناقصة عملنا تفاوض على 3 مليار دينار وتم تخفيضها إلى 1 مليار دينار. لم يمنحو لنا التصريح للحصول على اعفاءات الجمارك. كان هناك مشروع سياسي. وزير النقل خولني لكي نعمل محطة خاصة 150 متر مربع.

استجواب المتهم الثاني خيدر محمد امين بصفته المكلف بالمشروع

القاضي : انت متهم بتهم تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح اميتازات غير مبررة في مجال الصفقات و التنظيمات العمومية ،طلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية ،هل تعترف بهذه التهم ام تنكرها ؟

المتهم : انكرها سيدي القاضي

القاضي : ماهي مهمتك و دورك

المتهم : مدير تقني مهمتي متابعة تنفيذ المشروع ،بصفته مدير مشروع مطار الجديد هواري بومدين بمؤسسة تسيير مصالح مطار الجزائر الدولي sGSia . بخصوص عقد المناولة الخاصة بتموين المطار بانظمة معلوماتية للتسيير و معدات الاعلام الالي صرح ان المؤسسة الصينية قامت باقتراح على اللجنة التنفيذية التي يتراسها المدير العام طاهر علاش و مكتب الدراسات الاسباني برونتك عروض مناولة، وبعد اجتماع اللجنة قامت بتحرير محضر يتضمن اختيار مؤسسة ultra electronics للقسام بانجاز بعض الحصص مع قيامهم بعرض تجديد المطار القديم.

قمت بتحرير ارسالية مؤرخة في 9 سبتمبر 2016 الى مدير المشروع المعين من المؤسسة الصينية والمتضمنة انه بناء على اللجنة التنفيذية و المحضر المعد من طرفها ،تم اختيار مؤسسة ultra electronics كافضل عرض تقني حيث تعد هذه الاخيرة رائد في هذا المجال، وبعد ذلك قامت المؤسسة الصينية بالتفاوض ماليا مع مؤسسة ultra electronics لكن لم يتفقا على قيمة مبلغ المناولة او المشروع، وبدا الصراع بينهم من اجل تخفيض المبلغ.