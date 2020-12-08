هذا ما قاله المدير المركزي للإستغلال بـSNTF حول عودة النقل بالقطارات

تستعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، لإستئناف نقل المسافرين، من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم للوقاية من انتشار كوفيد-19.

وأكد المدير المركزي للإستغلال بالشركة، في تصريح لتلفزيون “النهار”، إن قرار استئناف النقل بالقطارات، يتعلق بالحكومة.

مضيفا أنه قد تم تحضير القطارات، بتعقيمها وتحديد أماكن الجلوس والوقوف للمسافرين.

بالإضافة إلى بث رسائل صوتية للالتزام بالإجراءات الوقائية، من التباعد الصحي وارتداء الكمامة وغيرها.

وعن خسائر الشركة خلال فترة التوقف، قال ذات لمتحدث، إن الشركة كانت تحصي 40 مليون مسافر سنويا، وخسرت الشركة هذا العام 30 مليون مسافر.

ومن جهة أخرى، طمأن ذات المسؤول، المواطنين، بأنه لن تكون هناك زيادات في أسعار التذاكر، بل سيتم زيادة عدد القطارات لتفادي الإكتضاض.