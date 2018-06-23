هذا ما قاله المريض الذي “تنخره الديدان” بمستشفى أولاد جلال للنهار

أكد المريض سفيان العبعوبي صاحب فيديو المريض الذي “تنخره الديدان” في مستشفى اولاد جلال للنهار أن الفيديو أخذ غير وجهته.

واوضح المريض الدي يقيم ببلدية لغروس و الذي عمل حادث خطير بالدراجة النارية بطولقة ولاية باتنة.

الذي تعرض لحادث مرور قبل 12 يوم أكد المريض سفيان العبعوبي للنهار أن الفيديو اخذ وجهة غير التي انجز من اجلها.

وتم تحويله الى مدينة اولادجلال وهو في حالة حرجة جدا ووصل متأخرا، مؤكدا ان الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده لإنقاذه.

واستقبله الأطباء والممرضون وقاموا بالواجب على أكمل وجه حيث تم تزويده بأكثر من 10 اكياس دم وأجريت له عملية جراحية مستعجلة.

اما فيديو الدود فحسب طبيب العظام الدكتور محمد أنور بلول الذي أجرى له العملية فهي عادية جدا لأن الرجل ميتة.

وقد حدثت أمامه عدة حالات مشابهة في مشواره المهني وليست بسبب الاهمال.

وان وظيفة هذه الديدان التغذي على هذه الخلايا الميتة للتخلص منها Asticothérapie.