هذا ما قاله المُترشح حساني عن بائع تين شوكي

تحدث المترشح للرئاسيات المسبقة، حساني شريف عبد العالي، عن موقف صادفه اليوم الأحد، خلال جولته بمدينة ميلة.

وكتب حساني على صفحته بفايسبوك: “تشرفت بالمرور على أحد شبابنا المجتهدين بائع الفاكهة التي اختلف على تسميتها الجزائريون “التين الشوكي”، في صورة رائعة تجسد العزيمة والإرادة”.

وقال حساني، أن هذا الشاب نموذج للكثير من شبابنا، والذي رغم الصعوبات والعقبات العديدة والمتعددة في الحصول على مناصب عمل لائقة، إلا انه يختار العمل الشريف والكسب الحلال.

ووعد المترشح للرئاسيات المقبلة، انه وإذا حظي بثقة الشعب الجزائري فإن من أولوياته العاجلة دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لأنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل.

وختم بالقول: “بكم ومعكم سنجعل من بلدنا الجزائر وطناً يقدر الجهد والاجتهاد. ويعطي كل صاحب حلم فرصة لتحقيقه. شبابنا هم الأمل والمستقبل، وكل عمل مهما كان بسيطاً هو خطوة نحو النجاح”.