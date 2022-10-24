هذا ما قاله الوزير بخصوص توظيف حاملي الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم تنظيم نصوص تنظيمية لمرافقة حاملي شهادة الدكتوراه. وتوظيفهم في القطاع أو خارجه.

وقال وزير التعليم العالي، في إجابته على سؤال “النهار اون لاين” على هامش افتتاح الندوة الوطنية للجامعات “إنه في الأشهر القليلة القديمة سيكون هناك الجديد فيما يخص فئة الدكتوراه”.

وبالنسبة لتقييم الدخول الجامعي 2022/2023 قال الوزير انه كان مرضي إلى حد ما. معترفا في ذات الوقت انه عرف بعض النقائص التي وجب تعديلها مع الدخول الجامعي المقبل.

وصب وزير التعليم العالي اهتمامه على الاستراتيجية التي تبناها والممتدة من 1 نوفمبر القادم الى غاية ديسمبر 2024 . والمتمثلة في اعطاء دفع قوي للجامعة الجزائرية ومحاولة تطويرها. خاصة فيما يخص الرقمنة التي تعتبر الموضوع الاساسي في هذه الاستراتيجية الجديدة.

واضاف الوزير انه من الضروري تحديد الاهداف التي يجب وضعها من اجل ترسيخ الرقمنة بحكمة في مؤسسات التعليم العالي مع توفير الشروط اللازمة والمناسبة لتحقيقها من خلال دمجها في منظومة التعليم العالي .

واضاف الوزير ان الموسم الجامعي الماضي شهد تخرج مجموعة من حاملي الشهادات الجامعية. لكن ذالك العدد لم يكن كافي. ومن أجل استقطاب عدد اكبر من الطلبة خلال الموسم الجامعي الحالي تم فتح ثلاث مؤسسات جامعية متمثلة في المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم. والمدرستين العاليتين في الفلاحة الصحراوية بولايتي الوادي وادرار.