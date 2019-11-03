هذا ما قاله بخليلي عن طريقة جمع “تبون” للاستمارات !

قال الإعلامي سليمان بخليلي، اليوم الأحد، إن المرشحين الخمسة، الذين تم الإعلان عنهم، كلهم أحزاب كبرى.

وأوضح الراغب في الترشح،عقب رفض ملفه، أن المعنيون، يملكون هياكل، مشيرا إلى أنه لم يحتاج الى “بريستيج” للبحث عن الشهرة.

وبحديثه، قال “لا تحدثني عن تبون الذي بالحقيقة حزب قائم بذاته”، مضيفا “يكفي أنه جمع 124 ألف استمارة كمرشح حر”.

وأضاف بخليلي، إنه ليس مخولا للحديث عن طريقة تبون في جمع هذا العدد من الاستمارات”.

وأشار المتحدث، إلى أن كل هؤلاء المرشحين عبارة عن أحزاب كبيرة وشاركوا في الانتخابات لأكثر من مرة.