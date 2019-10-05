هذا ما قاله بلعابد للأساتذة بمناسبة يومهم العالمي

حث وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، يوم السبت بالعاصمة، الأساتذة على مواصلة العمل لإعطاء المكانة اللائقة للمنظومة التربوية والرقي بها.

وخلال لقاء تكريمي للأساتذة بمناسبة إحياء لليوم العالمي للمعلمين، بثانوية الرياضيات ، وبحضور عدد من الوزراء.

قال بلعابد أن التحولات التي تفرضها العولمة تدفعنا إلى تطوير المنظومة التربوية بغية رفع مستوى الأداء التربوي والبيداغوجي لجعل الجزائر قادرة على مواجهة التحديات والمحافظة على التراث الوطني ومواكبة الركب الحضاري والتكنولوجي.

وأكد بلعابد عزم قطاع التربية على تسوية الوضعيات البيداغوجية والمدرسية و المشاكل الاجتماعية والمهنية بالتشاور مع الشريك الاجتماعي”.

واضاف أن الحوار يظل السبيل الوحيد لحل النزاعات ،منوها بدور النقابات في مجال استقرار القطاع كقوة اقتراح ومرافقة.

وشكر وزير التربية المؤسسة العسكرية وقيادتها الرشيدة، إزاء ما تقوم به في مجال حماية الوطن والحفاظ على استقراره.