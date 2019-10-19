هذا ما قاله بلماضي عن الجياسكا أمام “المراركة”

إفتخر الناخب الوطني جمال بلماضي بنادي شبيبة القبائل، وهذا خلال تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، سهرة يوم أمس الجمعة.

وقال الرجل الأول في الخضر خلال المنطقة المُختلطة التي أقيمت بملعب “بركان” :”طبعة رابطة الأبطال الإفريقية ستكون قوية هذا الموسم”.

وواصل :”هناك شبيبة القبائل التي ستعود بعد طول غياب، ستكون هناك مُباريات كبيرة بين أندية تاريخية”.

وتوقع إبن مدينة مُستغانم، أن تشهد طبعة 2019/2020، مُنافسة شديدة خاصة بتواجد العديد من الفرق المغاربية.

يُذكر بأن الجياسكا تتواجد في مجموعة الموت، رفقة البطل الترجي الرياضي التونسي، الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي.