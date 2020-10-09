هذا ما قاله بلماضي عن بلقبلة بولاية واللاعبين الجدد

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية أمسية اليوم بعد الفوز المحقق أمام منتخب نيجيريا بالنمسا قائلا:

“أنا سعيد بمنح الفرصة للاعبين جدد من أجل إثباث قدراتهم، على سبيل المثال هاريس بلقبلة قام بعمل رائع، بالضغط على المنافس، وأظهر قدرات بدنية عالية، بالإضافة إلى طريقة لعب فنية نظيفة.

وأضاف: “حتى بن رحمة الذي كان ينقصه الهدف فقط، دون أن ننسى دولور الذي قدم آداءا رائعا، لكن في الحقيقة لست متفاجئا من آداء هؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “حتى فريد بولاية كان جيدا رفقة حلايمية الذي كان حذرا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني رفع المستوى وتخلص من الضغط، على العموم أنا سعيد بآداء كل اللاعبين”.