هذا ما قاله بلماضي عن رباعي الخضر

الرياضة
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هذا ما قاله بلماضي عن رباعي الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى الناخب الوطني جمال بلماضي، على كل من عطال، محمد فارس، رفيق حليش وهشام بوداوي، كاشفا ميزة كل منهم.

وصرح بلماضي، في حوار للتلفزيون الجزائري: “عطال هو لاعب شاب لديه الكثير من الرغبة والحماس في طريقة لعبه”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يتعدى مهامه، هو مدافع شرس، ويساعد كثير في الهجوم، وهذا ما يجعل منه لاعب من الطراز الحديث”.

وبخصوص محمد فارس، أوضح بلماضي: “محمد فارس هو محارب، يملك شخصية، ورغم الإصابة التي يعاني منها، لازال له مستقبل مع المنتخب الوطني”.

وأردف بخصوص حليش: “رفيق، لا يحتاج لتقديمه، هو لاعب ذو خبرة، ولا ننسى أن دمائه سالت من أجل المنتخب الوطني في القاهرة”.

وتابع بلماضي: “أنا جد سعيد من أجله، لأنه عاد للمنتخب الوطني وتمكن من إحراز كأس إفريقيا معنا من أجل الجزائر”.

وعن هشام بوداوي قال، جمال بلماضي: “بوداوي جاء للمنتخب بمميزاته الخاصة في اللعب، انتقل الآن إلى نادي نيس، أين أتمنى أن يتطور أكثر، ليصبح لاعب مهم في المنتخب”.


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