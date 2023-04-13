هذا ما قاله بلمهدي حول رفع أجور الأئمة ومُدرسي القرآن
بقلم نادية بن طاهر
تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، حول موضوع رفع أجور الأئمة ومدرسي القرآن، في إجابته على أسئلة النواب اليوم الخميس.
وقال الوزير: “رفعنا الإنشغال من خلال مشروع خاص إلى الجهات المختصة لتحسين راتب الإمام والقائم بالشأن الديني.. ونحن ننتظر”.
وأضاف بلمهدي: “أنا أشاطركم الإنشغال نفسه. نحن نبحث مع السلطات الوصية حلول لتوفير سكنات للسادة الأئمة. وهذا من صلب عمل الحكومة وتعهدات رئيس الجمهورية”.
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