هذا ما قاله بلمهدي عن صلاة التراويح في رمضان

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، إنّ مصالحه تحضر لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح، بلمهدي، أن إقامة صلاة التراويح خلال رمضان مرتبط بقرار اللجنة العلمية و السلطات المعنية.

وأشار وزير الشؤون الدينية، إلى أن الحفاظ على الوعي الصحي “سيخرجنا منتصرين”.

وطمأن وزير الشؤون الدينية، الشعب الجزائري، داعيا إياه إلى احترام الإجراءات الوقائية، لعدم العودة إلى الوراء والقهقرة.

وأبرز في سياق متصل، “أن صحة الأبدان، لا تساويها شيئ وهي أولوية من الاولويات”.

وأكد بلمهدي، على ضرورة الاستعداد الكلي لرمضان بتلاوة القرآن وتوزيع المصاحف وترشيد الناس عبر المنصات الالكترونية.

وفي سياق مغاير، أفاد بلمهدي أن 115 دكتور في المساجد “لا يريدون ترك المساجد والذهاب للجامعات”.