هذا ما قاله بن صالح في رسالته للعمال بمناسبة عيدهم العالمي

بعث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح ، اليوم الثلاثاء، رسالة عشية الاحتفال بالعيد العالمي للشغل. هذا نصها الكامل :

“أخواتي العاملات إخواني العمال،أتوجه لكم جميعا أينما كنتم بأسمى عبارات التقدير وآيات العرفان لما تبذلونه من جهد وتضحية بمناسبة عيدكم المصادف للفاتح من ماي من كل سنةي هذا الحدث العالمي الذي جسد كفاح الشغيلة عبر التاريخ.

إن عيد العمال في بلادنا حدث ممهور بتضحيات الدماء والعرق عبر عشرات السنيني منذ تأسيس الاتحاد العام لعمالنا بقيادة الشهيد الرمز عيسات إيدير ورفاقه من المجاهدين والمناضلين.

أخواتي العاملات إخواني العمال..

إن احتفال هذه السنة يجري في ظرف استثنائيي تميزه هبة شعبنا المباركة وانتفاضته التي شدت إليها أنظار العالمي ليجدد عهده لشهدائنا البررة في دولة

تُكَرَّس فيها قيم الفضيلة و الاستحقاق ويُقَدَّر فيها الجهد والتفانيي ودعوته للمخلصين من أبناء وطننا المفدى لتوحيد الجهود للارتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة.

إن هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا يستوجب منا جميعا أن نكون على موعد مع التاريخي فنضع خلافاتنا جانبا و نصوب جهودنا إلى ما يوحد إراداتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا التي جاءت ثمرة تضحيات أجيال بكاملها.

فلا بد من خلق أجواء التصافي والتفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمةي بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيدي وتلبية لمطالبه المشروعة في حياة كريمة وتطلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم ممارسات ورجالا.

فنعيد الاعتبار لشرف العمل وقدسيته ولأخلقة الحياة العامة وطهرها والذي بدونها تضعف الدولة وتترهلي وينتكس المجتمع ويتقهقري وينهار الاقتصاد ويتدهور.

إن بلادنا اليوم في حاجة لهبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وخلق الثروة

وتحريك الاقتصاد بما يعود على شعبنا بالرخاء والرفاهي ويساهم في توفير المزيد من مناصب الشغلي ويفتح آمالا عريضة لشبابنا في مستقبل واعد.

إن رهاننا على ربح معركة أخلقة الحياة العامة وخلق اقتصاد منتج للثروة غير ريعي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع دون إقصاء ولا مفاضلة في إطار تشاركي تسوده الثقة المتبادلةي حيث تتكامل الأفكار وتتنافس المشاريع.

أخواتي العاملات إخواني العمال..

إن الوطن يبنيه الجميع مع الجميعي لا إقصاء فيه ولا تهميشي ولا انتقائية ولا تصفية حساباتي وهي قيم كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرّضوا ويعرّضون مصالح البلاد العليا للخطر.

لقد دوّى صوت الجزائريات والجزائريين عاليا في ربوع بلادنا غطى أديم الوطن براية واحدة جمعت تحتها كل أطياف مجتمعنا وترجمت تمسكهم بوحدتهم المقدسةي وقد بلغ صداه العالم أجمعي أبهرته بسلمية مظاهراتها وانتظامها وتحضرهاي بما أعطى صورة لحصانة أمتنا من أي خطر داهم.

أخواتي العاملات إخواني العمال..

لقد كنتم دوما وقود المعارك المنتصرة ورواد الهبات المنقذة وحَمَلة مشعل التحديث.

فستظل دولتنا وفية في الدفاع عن مكتسباتكمي وتجدد دعمها للمزيد من المكاسب والانجازاتي كما ستظل فضائل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين دأبهاي بما يفتح المزيد من الآفاق أمام الإرادات الخيرة للاندماج في العملية التطورية الضامنة لأمننا القومي.

أخواتي العاملات إخواني العمال..

أجدد لكم جميعا تهاني الحارة والتبريكات الخالصة بعيدكم داعيا الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والبركات.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير للبلاد والعباد.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.