هذا ما قاله بن قرينة حول تأجيل محاكمة القرن!

علّق المترشح عبد القادر بن قرينة، اليوم الاثنين، على تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات.

وصرح بن قرينة من ولاية غرداية “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأجلت محكمة سيدي امحمد، محاكمة رؤوس الفساد في قضايا مصانع تركيب السيارات إلى بعد غد الأربعاء المصادف لـ4 ديسمبر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن تأجيل المحاكمة جاء بطلب من هيئة الدفاع التي انسحبت بسبب الظروف غير الملائمة.

ويتابع في هذه القضية، كل من وزيرين أولين سابقين ثلاثة وزراء للصناعة وكل من رجل الأعمال محمد بايري صاحب مجمع إيفال.

كما مثل بالمحاكمة أيضا صاحب مصنع “كيا” لتركيب السيارات حسان عرباوي، و17 إطارا وموظفا سابقا بوزارة الصناعة.

بالإضافة إلى أحمد معزوز، ونجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال.

وتتعلق القضية، بمنح امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال.