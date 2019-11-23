هذا ما قاله بن قرينة حول حادثة رشقه بالحجارة في أفلو

تحدث المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، حول حادثة رشقه بالحجارة أمس الجمعة، في مدينة أفلو بالأغواط.

ولم يكذب المترشح الحادثة قائلا: “قالوا أن وفد بن قرينة حاصروه وضربوه بالحجارة، ليست كذبة، جاء حوالي 20 شخصا ورمونا بالحجارة، وقاموا بسبنا”.

مضيفا: “المعارضون كانوا أقل منا أكثر من 30 أو 40 مرة، وأنا أسامحهم، لأنهم أولاد بلدنا، ويجب أن نتحد في وجه هذا الخطر الخارجي”.

وأشار بن قرينة، إلى أن هناك شخصا وراء حادثة رشقه بالحجارة، وهو معروف، مؤكدا بأن مديرا لمكتب أحد القنوات الخليجية بالجزائر، قام بنشر الفيديو.

مضيفا: “لو كانت عندك الرجولة، لكنت نقلت نصف مسيرتي، والتي رافقني فيها المئات، وهم يمتطون الخيل، دعما للإنتخابات”.

وأكد بن قرينة، بأن الجزائر عندما تكون في خطر، فإنه سيتنازل عن كل السب والرشق بالحجر، لحماية البلاد من التدخل الأجنبي.