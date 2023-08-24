هذا ما قاله بوتين حول العملة الموحدة لبريكس

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة مجموعة “بريكس”، المنعقدة بجنوب إفريقيا، عن مسألة العملة الموحدة لمجموعة البريكس.

وةقال الرئيس الروسي: “مسألة العملة الموحدة لمجموعة البريكس صعبة للغاية. لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى”.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي أن المجموعة اتفقت على توسيع عضوية بريكس.

وجدد بوتين، تأييد المجموعة فكرة عالم متعدد الأقطاب، قائلا: “مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية.”