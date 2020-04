هذا ما قاله بوريس جونسون حول كورونا بعد مغادرته المستشفى

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة مصورة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”: “غادرت اليوم المستشفى بعد أن قضيت فيه أسبوعا أنقذت هيئة الصحة الوطنية خلاله حياتي، من الصعب إيجاد عبارات مناسبة للتعبير عن امتناني”.

وشكر جونسون كل شخص في بريطانيا على جهوده وتضحياته في هذه المرحلة، في إشارة إلى اتباع إرشادات العزل الذاتي والحد من التنقلات والتباعد الاجتماعي.

وأورد رئيس الوزراء البريطاني: “على الرغم من أننا نحزن كل يوم على هؤلاء الأشخاص الذين تم أخذهم منا، وعلى الرغم من أن القتال لم ينته على الإطلاق، إلا أننا نحقق تقدما في هذه المعركة الوطنية العظيمة ضد فيروس كورونا”.

وأفاد مكتب جونسون، في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء غادر المستشفى، بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020