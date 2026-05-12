هذا ما قاله بوطبيق عقب لقائه مع الرئيس تبون

أكد رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، أن انتخابه على رأس اهذه الهيئة القارية ليس تتويجاً لشخص بل اعترافاً بمكانة الجزائر دولياً.

وقال بوطبيق، عقب استقباله اليوم الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: “انتخابي على رأس البرلمان الإفريقي ليس تتويجاً لشخص. بل اعترافاً بمكانة الجزائر دولياً”.

كما توجه بوطبيق، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذا الاستقبال الكريم والثقة والدعم المتواصل الذي حضي به اليوم. قائلا إن هذا الدعم يعكس حرص الجزائر على تعزيز حضورها ومكانتها في القارة الإفريقية والدفاع عن القضايا العادلة.

وعبّر المتحدث ذاته عن فخره بالاستماع إلى التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية. والتي شكلت له خارطة طريق لمواصلة العمل داخل البرلمان الإفريقي. بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

وأضاف بوطبيق، أن الجزائر اليوم بقيادة رئيس الجمهورية، تؤكد التزامها الثابت بمرافقة الدول الإفريقية. ودعم كل جهود السلم والتنمية والحوار والتكامل. انطلاقا من إيمانها العميق بأن مستقبل إفريقيا يبنى بوحدة أبنائها. وبشراكة واعدة وعادلة ومتوازنة تحفظ كرامة الشعوب، وفاء لتاريخ إفريقيا العظيم.

وفي الأخير، توجه بوطبيق، باسمه وباسم مكتب البرلمان الإفريقي، بالتحية إلى رئيس الجمهورية: “عرفانا لمرافقته الصريحة وللدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر. خدمة لأهداف البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي ولتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا”.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق. وحضر اللقاء، إبراهيم مراد، وزير دولة مكلف بمفتشية مصالح الدولة والجماعات المحلية. وكمال سيدي السعيد، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال.