هذا ما قاله تبون عن الرئيس الأسبق اليامين زروال

قال الراغب في الترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، إن انتخاب الرئيس الأسبق، اليامين زروال، بعد فترة انتقالية فرضتها الظروف أعادت الشرعية للجزائر.

وصرح تبون، عقب ايداعه ملف الترشح للرئاسيات، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “عشنا مرحلة انتقالية فرضتها الظروف بعد أحداث 1992، وانتخاب المجاهد اليامين زروال رئيسا بعد تلك الفترة، أعاد الشرعية للجزائر”.

وأضاف “الجزائر كانت في طريق الهاوية، أصبحت الكنائس آنذاك تؤلف بين قلوب الجزائريين، لكن انتخاب اليامين زروال كرئيس أرجع شعرة معاوية للشرعية، وتنفس المواطنون الصعداء”.