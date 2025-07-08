هذا ما قاله ترامب للرئيس تبون

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال ترامب في رسالته “باسم الولايات المتحدة الأمريكية أبلغكم تهانيّ الحارة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني للاستقلال. المصادف لـ 05 جويلية”.

وأضاف ترامب “وإذ نُحيي معا الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ذكرى الاستقلال في اليوم نفسه نستحضر بهذه المناسبة. شراكتنا المستدامة بين أمتينا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لقد حقّقنا سويا إنجازات لصالح الاستقرار الإقليمي ومجهودات في مجال مكافحة الإرهاب وأخرى من أجل تأمين الحدود لفائدة أمننا وعلاقاتنا الاقتصادية”.

واستطرد قائلا “إنّ تعاوننا المشترك هو اليوم في مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانا وأكثر ازدهارا للأمريكيين كما للجزائريين”.