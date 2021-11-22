هذا ما قاله جمال فورار عن العودة إلى الحجر الصحي

قال الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، إن الجزائر تعيش حالة مستقرة بالنسبة للجائحة. حيث لم نتجاوز بعد عتبة 150 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا بالجزائر أن العودة الى الحجر الصحي حاليا مستبعدة. خاصة وأننا لا نعلم بعد كيف ستكون قوة الموجة الرابعة.

وقد أكد فورار في وقت سابق ، أن نسبة التلقيح إذا لم ترتفع هذه الأيام سنصل إلى الموجة الرابعة. مشيرا إلى أن الوضع الصحي مستقر حاليا وتراجعت خلاله نسبة التلقيح كثيرا.

وكشف فورار عن تلقيح 286 ألف شخص بالموجة الثالثة. وبمجرد إستقرار الوضع تم تسجيل عزوف كبير عن التلقيح.

وقال فورار، إن 5 ملايين شخص تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أي بنسبة 25 بالمائة من الفئة المستهدفة.

وأورد فورار، أن كل الإمكانيات متوفرة من أجل التكفل بالمصابين بكورونا خلال الموجة الرابعة، لتجنب سيناريو الموجة الثالثة من الوباء.

كما أكد أن الجرعة الثالثة من اللقاح ستزيد من المناعة، وستزيد من فعالية اللقاح. مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم نتجاوز 150 إصابة يوميا، غير أننا سنتماشى مع تطورات الوضع.

وأشار فورار، إلى وجود عدد كبير جدا من الجرعات ستنتهي صلاحيتها إذا تواصل العزوف عن التلقيح وهو ما سيكلف خسائر كبيرة.

من جانبه، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، إن المعطيات الوبائية الحالية تنذر ببداية الموجة الرابعة في الجزائر.

وأوضح المتحدث خلال حلوله على برنامج ضيف الصباح بالقناة الاذاعية الأولى أن الموجة الرابعة في أوروبا موجودة حاليا وهي في تصاعد مستمر.

وقال صنهاجي، إن بعض المؤشرات التي تم رصدها مؤخرا تبرز بوضوح أن الموجة الرابعة لكورونا 19 توجد في بداياتها الأولى.

وفسر تأخر ظهور الموجة بالقوة ذاتها الموجودة في أوروبا بكون مسافة وصول الفيروس إلى بلادنا تقدر بنحو شهرين.

وأورد صنهاجي أنه لحد الساعة يتم السيطرة بدقة على الوباء، في انتظار ما ستظهره الاسابيع المقبلة.