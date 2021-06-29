هذا ما قاله حكار حول نفط الجزائر في عرض البحر

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، عن قيام الشركة، بدراسات حول وجود النفط في عرض البحر عبر المسح الزلزالي.وجاء ذلك، في كلمة لذات المسؤول، خلال عرض الحصيلة السنوية للمجمع.

وفي ذات الخصوص، كشف حكار، عن إبرام اتفاقيات، مع شركتي ايني وتوتال لتعميق الاستكشاف في عرض البحر. مشيرا إلى إن هناك نتائج، سيتم تقييمها تقنيا.ثم تقييم التأثير على المحيط قبل التوجه للاستغلال.مضيفا بأن المجمع، لن يتسرع في هذا الأمر، وسيقوم بإكمال الدراسات وتعميقها.

وأشار ذات المسؤول، إلى إن حفر بئر واحد في البحر، يحتاج إلى 150 مليون دولار.لذلك فإن المجمع يتريث في هذا الأمر.مضيفا إن سوناطراك مستعدة لفتح رأسمال الشركة المسيرة لمحطات تحلية مياه البحر المتوقفة لكل الشركات المختصة.

وبخصوص الإستثمار في الخارج، اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إن هذا الإستثمار مغامرة، سواء في الاستكشاف او الاستغلال، مشيرا إلى إن المجمع شارك في مناقصات بليبيا ونجح، وإنه يدرس العودة إلى هذا البلد، اما في تونس، فقد صرح حكار بأن كل المشاريع هناك، سارت بصفة عادية، مؤكدا إن المشاكل السياسية لا تؤثر عليهم.