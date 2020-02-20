هذا ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص المادة التي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب

تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن المادة 63 من الدستور التي تحرم الجزائر من العديد من الكفاءات كونها تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة.

أوضح الرئيس تبون، في حواره مع يومية “لوفيغارو” الفرنسية، أن هذه المادة سيتم تغييرها.

وأكد رئيس الجمهورية أن المهاجرين من أصل جزائري بالخارج لهم مكانة كاملة في أرض الوطن.

وأضاف الرئيس تبون “نسعى لأن لا يكون هناك فارق بين المواطنين المهاجرين ومنهم هم في البلد، فلهم نفس الحقوق والإمكانيات سواء كانت هجرتهم مؤقتة أو نهائية إلى الخارج، يبقى بلدهم الأصلي هو الجزائر”.