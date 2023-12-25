هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول الترشح لعهدة رئاسية ثانية

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه.

وخلال خطابه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه أين تحدث فيها عن إلتزامته الـ 54 التي إلتزم بها امام الشعب.

وأثناء إلقاءه للخطاب ناشد عدد من النواب رئيس الجمهورية إلى الترشح إلى عهدة ثانية.

وبخصوص الترشح لعهدة رئلسية ثانية من عدمها قال الرئيس فيها خير ثم واصل

وعن العهدة الثانية قال رئيس الجمهورية لمن طلب منه الترشح قال “فيها خير” .. وتابع “ومن خلالكم نترك الكلمة للشعب الفضيل “.