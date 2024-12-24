هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول القانون الجديد للأحزاب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القانون الجديد للأحزاب سيؤسسه الأحزاب بأنفسهم، وسيتم إثرائه في البرلمان مطلع سنة 2025.

وشدد الرئيس تبون، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، على أنه وخلال هذه العهدة، سيتم القضاء على كل الإنحرافات التي حدثت سابقا.

كما تحدث رئيس الجمهورية، عن موضوع ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة جديدة. موضحا أن ذلك يأتي في سياق التحضير لمراجعة التنظيم الإداري للبلاد.

ولفت الرئيس، إلى أنه سيتم مراجعة التنظيم الإداري وفق خصوصية التنمية والتحيين المدقق للمخططات.