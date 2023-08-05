هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول زيارته المُرتقبة إلى فرنسا

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة، حول زيارته المرتقبة إلى فرنسا.

وأكد رئيس الجمهورية، أن زيارته إلى فرنسا لا تزال قائمة. وقال حول موعد الزيارة: “ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية”.

هذا وسيتم بث اللقاء الإعلامي الدوري للرئيس تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، اليوم السبت، إبتداء من الساعة التاسعة مساءً.

وتطرق رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى ملفات وقضايا ذات الشأن الوطني. كما تطرق إلى ملفات وقضايا ذات الشأن الدولي.