هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن ملف تركيب السيارات

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من وزير الصناعة للخروج الى صناعة جديدة وبمناهج جديدة للبيع.

ودعا في الاجتماع الذي جمع الولاة بالحكومة، الى إعادة النظر في ملف تركيب السيارات.

وقال باللغة العامية “شدونا من اليد اللي توجع بسبب وظائف العمال”.

وأكد الرئيس تبون “إذا يتم تصنيعها في الجزائر نحن مع هذا الطرح ولا غير”.

من جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية، أصحاب شركات العصائر الى الاعتماد على المنتوج الوطني، والتخلي عن استيراد المادة الأولية.

وقال “ممنوع جلب المادة الاولية من الخارج وتكون موجودة في الجزائر”.

وأضاف “هناك العديد من شركات العصائر يجلبون من دول الجوار، المادة الأولية لصناعة العصير كالبرتقال، ويتركون المادة الأولية الوطنية”.

وأكد الرئيس تبون، أن خلفية الاستيراد هي تضخيم الفواتير التي أصبحت لا تطاق.

وأشار الرئيس هناك وافر من الانتاج الفلاحي اصبحا مشكلا في ظل غياب الصناعة التحويلية.

وقال “لن نوقف الاستيراد لكن الانتاج الوطني أولوية قصوى”.