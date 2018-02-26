هذا ما قاله زيدان عن إصابة نايمار !

أبدى الرجل الاول في العارضة الفنية لريال مدريد، زين الدين زيدان، أمله في شفاء البرازيلي نايمار دا سيلفا قبل لقاء العودة.

من مواجهة الإياب بين الملكي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دور الـ 16 من منافسات رابطة أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال الندوة الصحفية للجولة الماضية من الدوري الإسباني: “أتمنى السلامة لنيمار وأن يتعافى ويشارك أمامنا في مباراة الإياب”.

كما أضاف النجم الفرنسي قائلا:”كنت لاعبا ولا أريد أن يغيب أي لاعب عن مباراة بسبب الإصابة”.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال لقاء الكلاسيكو الفرنسي ضد مارسيليا، مساء أمس الأحد.