هذا ما قاله سعدان عن المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون

أكد الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان أن مواجهة المنتخب الكاميروني في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم تعتبر متكافئة بين المنتخبين.

وتحدث سعدان عن قرعة الدور الفاصل المؤهل لهائيات كأس العالم عبر برنامج ستاد الكان قائلا:

“كما كنا ننتظر من قبل، كنا نعرف أن القرعة يتواجد فيها سوى المنتخبات القوية التي تملك مستوى عالي، وكنا ننتظر ملاقاة أضعف منتخب في القرعة منتخب غانا، لكننا سنواجه منتخب الكاميرون وحظوظنا متساوية، وسيكون في صالحنا أننا سنستقبل لقاء العودة في الجزائر ونتمنى أن يعود المنتخب الجزائري بكل إمكانياته خلال فترة شهر ونصف، ووقتها لن نخاف من أي منتخب حتى لو رجعنا للعب في الكاميرون”.