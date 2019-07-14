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هذا ما قاله سفير السعودية بالجزائر لمحاربي الصحراء

الرياضة
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هذا ما قاله سفير السعودية بالجزائر لمحاربي الصحراء
بقلم أسماء.ع

وجه سفير السعودية بالجزائر، رسالة تشجيعية للمنتخب الجزائري، تحسبا لمباراته التي تجمعه مع نيجيريا.

وتمنى السفير  عبد العزيز العميريني، لمحاربي الصحراء، التوفيق في مباراته، ضد نيجيريا في اطار النصف النهائي كان مصر 2019.

وجاء في منشور له ” كل التوفيق لمنتخب الجزائر الشقيقة في مباراته الليلة ضمن بطولة كأس الامم الافريقية في مصر”.


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