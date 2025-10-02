هذا ما قاله سفير روسيا عن الجزائر

أكد سفير فيدرالية روسيا في الجزائر أليكسي سولوماتين، اليوم الخميس بوهران، أهمية تعزيز علاقات التبادل وتوطيد التعاون بين جامعات البلدين.

وفي تصريح لوأج، على هامش زيارته إلى جامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”، أعرب ذات الدبلوماسي عن استعداده لدعم المعاهد التي تدرس اللغة الروسية بالجزائر. على غرار معهد اللغات بجامعة وهران 2. الذي يضم 200 طالب في اللغة الروسية. لا سيما من خلال تشجيع فرص التبادل والتعاون.

و في سياق آخر، أعرب السفير عن اعجابه بالتراث الثقافي الجزائري، مؤكدا أنه سيعمل على تشجيع السياح الروس إلى زيارة الجزائر،التي تزخر بمناظر خلابة.

وقد قام أليكسي سولوماتين بزيارة إلى معهد اللغات بجامعة وهران 2. الذي استقبل أمس الأربعاء أربعة طلبة قدموا من الجامعة الحكومية الروسية للسانيات بموسكو في إطار اتفاقية بين الجامعتين, من أجل مزاولة دراستهم.

وينتظر أن يصل فوج ثان في ذات الإطار مكون من أربع طلبة روس من نفس الجامعة في الأيام القادمة. حيث سيزاولون، رفقة طلبة الفوج الأول، دراستهم في تخصصات اللغات العربية والفرنسية والانجليزية والحقوق والعلاقات الدولية.