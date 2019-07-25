هذا ما قاله سلطاني عن لجنة الوساطة والحوار

قال ابو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالي للوساطة ان لقاء اليوم بين بن صالح ولجنة الوساطة والحوار خطوة تاريخية على طريق الحل.

ونشر سلطاني على صفحته الرسمية في فايسبوك:”مازال المنتدى مقتنعا بأن الحوار هو الطريق الاوحد لحلحلة الوضع القائم. وقد بادرنا بما اعتقدنا أنه يساهم في توضيح الرؤية وفي تقارب وجهات النظر.

ما تحقق اليوم خطوة تاريخية على طريق الحل الكفيل بالخروج القريب من هذه الوضعية.

فلا ينبغي تقويض هذا المسعى النبيل بالجدل حول طبيعة الأشخاص الذين تم اختياركم وتزكيتهم لقيادة الحوار، والوساطة بين جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية.

وقال بل يجب التركيز على معالجة الوضع بتقديم يد المساعدة لهذا الفريق على ثلاثة محاور، محور التهدئة والتطمين، المحور السياسي والمجتمعي،المحور التقني والتشريعي والقانوني.

فالحراك الشعبي الهادئ لابد أن يواكبه نشاط فكري متنوع، ودعم معنوي يوفر له فرصا إضافية للنجاح ويهيء له أجواء ملائمة لتحقيق الأهداف السامية التي تعكس إرادة الشعب في استرجاع سيادته الوطنية، بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة يقرر فيها السعب مصيره بنفسه.

واختتم سلطاني بالقول:” وتلك نقطة البداية المشتركة بين جميع الجزائريين”.