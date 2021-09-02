هذا ما قاله سليماني عن إقترابه من تحطيم رقم تاسفاوت

تحدث مهاجم المنتخب الوطني إ سلام سليماني عن إقترابه من تحطيم الرقم القياسي لهداف الخضر تاريخيا عبد الحفيظ تاسفاوت (36 هدف)، بعد وصوله إلى فارق هدف واحد فقط عقب تسجيله رباعية كاملة في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي .

وتحدث إسلام سليماني للتلفزيون الجزائري بعد نهاية المباراة أمام منتخب جيبوتي قائلا:

“مهمة أي مهاجم هي تسجيل الأهداف، وشرف كبير لي أن أتنافس مع رجل عظيم مثل عبد الحفيظ تاسفاوت وأوجه له التحية من هذا المنبر، وفي الأخير لا يهم من يسجل أنا أو لاعب آخر بقدر ما يهم إنتصارات المنتخب الوطني”.

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